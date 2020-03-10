İtalya'da koronavirüs nedeniyle serbest dolaşım sınırlandırıldı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını açıkladı.

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