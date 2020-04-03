03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'de başlayan koronavirüs salgınından şu ana kadar en çok etkilenen ülke olan İtalya'da can kaybı rakamlarına ilişkin çarpıcı araştırma sonuçları yayınlandı.
Dünyadaki ölümlerin yaklaşık yüzde 30'unun yaşandığı ülkede yapılan iki yeni araştırmada, ülkedeki gerçek ölüm sayısının resmi rakamların ciddi bir şekilde üzerinde olabileceğine dikkat çekildi.
Veri analizi firması InTwig'in yaptığı araştırmaya göre, koronavirüs salgınının en ciddi şekilde görüldüğü Bergamo bölgesinde Mart ayı içerisinde 4500 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Resmi rakamlara göre ise Mart ayı içerisinde Bergamo'da can kaybı sayısı 2060 olarak duyurulmuştu.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden birçoğu ileri yaştaki kişinin evlerinde veya bakım evlerinde öldükleri ve hiç hastaneye gitmedikleri belirlendi. Doktorlardan alınan ve Bergamo Üniversitesi'nden bir profesör tarafından denetlenen bilgilere göre bu kişilere öldükten sonra koronavirüs testi yapılmadığı için, resmi can kaybı rakamlarına bu kişiler dahil edilmedi.
Devlet istatistik ofisi ISTAT'ın rakamlarına göre ise İtalya'nın kuzeyinde Mart ayının ilk üç haftasında gerçekleşen ölümler, 2015-2019 yıllarının aynı dönemindeki ölümlerin iki katına ulaştı. Bergamo'da ölüm sayılarının dörde katlandığı belirtilirken, salgının merkezinde yer alan bazı küçük kasabalarda ölüm sayılarının 10 kata kadar arttığı bilgisi paylaşıldı.
Şu ana kadar 115 binden fazla vakanın görüldüğü İtalya'da toplam 13 bin 915 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. İtalya Başbakanı Conte, Mart ayının başından bu yana karantina önlemlerinin uygulandığı ülkedeki önlemlerin 13 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.
Ölüm rakamlarının son günlerde azalmaya başladığı ve dün 760 kişinin hayatının kaybettiği İtalya'da karantina önlemlerinin 1 Mayıs'a kadar uzatılması da gündemde...
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