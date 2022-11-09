İtalya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin aktardığına göre (EMSC) İtalya'nın Rimini bölgesi yakınlarında 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 10 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Depremin ardından herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.