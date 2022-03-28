İtalya 10 eksikle geliyor

A Milli Futbol Takımımız, yarın akşam 21:45'te İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Kuzey Makedonya'ya elenerek Dünya Kupası'na gitme şansını kaçıran son Avrupa şampiyonu, Konya'ya tam 10 eksikle geliyor.

İtalya kafilesinde Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Luiz Felipe, Jorginho, Marco Verratti, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Domenico Berardi, Alessandro Florenzi ve Matteo Politano yer almayacak.

Yeni eklemelerle birlikte Roberto Mancini'nin Milli Takımımız karşısında tercih etmesi beklenen muhtemel 11'i şu şekilde:

Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Cristante, Pessina, Tonali, Zaniolo, Raspadori, Scamacca.