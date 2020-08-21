İsveç’te yaşayan Türk asıllı Kocere Akgün (31) ve Nahide Nadia Akgün (29) isimli kardeşler, aynı zamanda kuzenleri olan Mehmet ve Fırat Akgün isimli kardeşler ile evlendi. Daha sonra boşanan kız kardeşlerin 5 ve 10 yaşındaki kızları, babaları ile 2019 yılının şubat ayında İsveç Stockholm'den İzmir'e geldi. Dede Ayhan Akgün, bir daha haber alınamayan torunlarını arıyor.
İsveç'te yaşayan Türk asıllı doktor Kocere Akgün (31) ve öğretmen Nahide Nadia Akgün (29),aynı zamanda kuzenleri olan Fırat ve Mehmet Akgün isimli kardeşler ile evlendi ancak, ikisinin de evlilikleri bir süre sonra sonlandı. İsveç'teki mahkemeler, Kocere Akgün ve Mehmet Akgün'ün kızları Arin (5) ile Nahide Nadia Akgün ve Fırat Akgün'ün kızları Ronya Akgün'ün (10) velayetlerini annelere verdi.
2019 YILI ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN HABER YOK
İddiaya göre, Mehmet ve Fırat Akgün isimli eski damatlar, İzmir'deki kız kardeşlerinin düğününe katılmak amacıyla iki kızı da annelerinin yanından alarak İsveç Stockholm'den İzmir'e geldi. Ancak bir hafta sonra dönüş yapma sözü vermelerine rağmen iki baba ve kızlarından bir daha haber alınamadı.
2019 yılının şubat ayından bu yana kızlarını göremeyen iki anne, dede Ayhan Akgün ile birlikte Arin ve Ronya’yı bulmak için adeta seferberlik başlattı. Torunlarını bulmak için İzmir'e gelen dede Ayhan Akgün, polis ekiplerinin her yerde torunlarını aradığını ancak henüz sonuç alamadıklarını belirtti. Akgün, torunlarının bulunmasına yardımcı olan kişilere ödül vereceklerini söyledi.
52 GÜNDÜR İZMİR'DE, SOKAK SOKAK ARIYOR
52 gündür İzmir'de olduğunu belirten dede Ayhan Akgün, "İki kızım, aynı zamanda yeğenlerim olan iki kardeşle evlendi. Ancak ikisi de boşandı. İki kızımın da birer kızı var. Mahkeme, torunların velayetlerini kızlarıma verdi. Geçen sene eski damatlarım Mehmet ve Fırat Akgün bize gelerek kızlarını İzmir'deki kız kardeşlerinin düğününe götürmek istediklerini söyledi. Biz de, kızları bir haftalığına İzmir’e götürmelerini kabul ettik. Fakat bir daha gelmediler. İsveç makamları, velayetin kızlarımda olduğuna dair Türkiye'ye yazı gönderdi.
ÖDÜL VERECEĞİM
Türk polisi şu an her yerde onları arıyor. Torunlarımı bulmak için ben de İzmir'e geldim. Ronya ve Arin'in İsveç'te eğitimleri devam ediyordu. Şu anda anneleri çok zor durumda. İki kızım da İzmir'e gelip çocuklarını aradı ama göremeden geri döndüler. Bu çocuklar için anne de baba da önemli. Biz çocukların babalarını görmelerine karşı değiliz. Çocuklar bulunursa hem annelerini hem de babalarını görmeye devam etsinler. Aynı zamanda yeğenlerim olan eski damatlarım İsveç vatandaşı ancak uzun süredir torunlarımla birlikte İzmir'de saklanıyorlar. Torunlarımı polise teslim edene 5 bin Euro, ciddi ihbarda bulunana da 2 bin Euro ödül vereceğim" dedi.
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