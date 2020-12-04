İstiklal Caddesi'nde yeni uygulama!

DHA

İstiklal caddesinde girişler ve çıkışlarda karekodlar okutuluyor. Bu uygulama ile İstiklal Caddesi'ndeki kişi sayısı tespit ediliyor.

DHA'nın haberine göre, caddedeki kişi sayısı 7 binin üstüne çıktığında girişler durdurulup içerideki kişi sayısının düşmesi bekleniyor.

Polis ve zabıta ekipleri sık sık anons yaparak vatandaşları karekod uygulaması ve sosyal mesafe kuralları için yönlendiriyor. Maskesini indirenlere ve sigara içenlere de ceza yazılıyor.

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