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İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!

İstanbul'da son dönemde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi son 2 haftada hemen hemen aynı kalırken, barajlardaki doluluk oranı yüzde 49.47 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemde ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.75 olarak ölçülmüştü

Giriş: 22.05.2023 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu! Baraj doluluk oranları 2023 | Barajlarda son durum İstanbul
İHA

Kurak bir kış geçiren İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağmurun ardından barajlardaki su seviyesi hemen hemen aynı kaldı.

DOLULUK ORANI: YÜZDE 49.4

İHA'da yer alan habere göre mega kent İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son 2 haftada en fazla 49.66 olurken, bu oran bugün itibariyle yüzde 49.47 olarak kayıtlara geçti.

GEÇEN YIL AYNI DÖNEM YÜZDE 82.5'Tİ

Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise şimdiki su seviyesinin önceki döneme göre çok daha az olduğu görüldü. Geçtiğimiz yıl barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.75 olarak kayıtlara geçmişti.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 26.49

Büyükçekmece Barajı yüzde 32.14

Darlık Barajı yüzde 65.54

Istrancalar Barajı yüzde 31.25

Kazandere Barajı yüzde 14.95

Elmalı Barajı yüzde 43.88

Ömerli Barajı yüzde 79.53

Pabuçdere Barajı yüzde 12.67

Sazlıdere Barajı yüzde 32.95

Terkos Barajı yüzde 41.14

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