Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "FATİH'in geldi İstanbul" ifadelerine yer verildi. Fatih Tekke böylece, ikinci kez İstanbulspor'da görev yapacak.

İLK MAÇI FENERBAHÇE...

İstanbulspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke, ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak. İstanbulspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 30 Ekim Pazar günü oynanacak.