Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 48'e, Gençlerbirliği ise 35'e çıkardı.

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