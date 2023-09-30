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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika haberi! İstanbul Valisi Gül'den "kuvvetli yağış" uyarısı - Güncel haberler

        İstanbul Valisi Gül'den "kuvvetli yağış" uyarısı

        İstanbul Valisi Davut Gül, meteorolojik uyarılar doğrultusunda il genelinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 20:39 Güncelleme: 30.09.2023 - 20:39
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        Vali Gül'den "kuvvetli yağış" uyarısı
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        Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

        Gül, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #istanbul
        #Davut Gül
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