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İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "03 Nisan 2024 Günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde Van ilimizde yaşanan olaylara ilişkin yapılmak istenen korsan gösteri ve basın açıklaması girişimlerinde; saat 13:00 de Şişli İlçesi Çağlayan Adliyesinde Başsavcılık Makamının basın açıklamasına müsaade etmemesine rağmen adliye binası içerisine zorla girmeye çalışarak kamu malına zarar veren ve görevli memura mukavemette bulanan avukat gruptan 8 kadın 6 erkek toplamda 14 kişiye, saat 16:00 da Sultanbeyli Dem Parti İlçe Binası önünde yasaklama kararına uymayıp korsan gösteri yapan ve görevli memurlara fiili mukavemet ederek 2 polis memurunun yaralanmasına sebebiyet veren 9 kadın 15 erkek 2 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplamda 26 kişiye, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na saat 18.00'da korsan gösteri yapmak isteyen 150 kişilik grup gelmiş, bahse konu gruba Esenyurt Kaymakamlığı tarafından yasaklama kararı olduğu tebliğ edilmiş, dağılmaları yönünde gerekli uyarılar yapılmış, meydanda ve farklı noktalarda dağılmamakta ısrar eden 20 Kadın 67 erkek olmak üzere 87 kişiye, saat 19:15 de Sancaktepe İnönü Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde korsan gösteri yapan 5 kişiye olmak üzere toplam 132 kişiye yakalama işlemi yapılmıştır" denildi.

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