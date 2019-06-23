23 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbullular, Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçmek için sandık başına gitti. 10 milyonu aşkın seçmen 31 bin 342 sandıkta oylarını kullandı. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali" kararı üzerine, İstanbullular sandık başına gitti. 31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanıldı. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamadı.
Seçimlere Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel ile 17 bağımsız aday yarışıyor.
5 yıl boyunca İstanbul’u yönetecek belediye başkanını 10 milyon 560 bin İstanbullu seçmen belirleyecek.
OY VERME İŞLEMİ 17.00’DE BİTİYOR
İstanbul’da sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçilecek.
Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.
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