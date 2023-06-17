İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 28 şüpheli yakalandı!

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" kapsamında FETÖ'ye finansman sağlayan ve güncel yapılanmasında faaliyet yürüten 33 şüphelinin kimliklerini belirledi.
5 KENTTE 33 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
AA'da yer alan habere göre İstanbul, Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.
PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro, 315.42 gram altın, 4 kilogram gümüş, 2 adet "F" serisi 1 dolar ele geçirildi.
5 ZANLI ARANIYOR
Gözaltına alınan şüpheliler emniyette götürülürken, adreslerinde bulunmayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.