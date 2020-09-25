İHA

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak, akademisyen mahrem yapılanmasından sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt üyelerine ait BYLOCK içeriklerinin çözümlenmesi sonucu sabaha karşı operasyon yapıldı.

İHA'nın haberine göre, sabah saat 06:00’da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 71 kişi üzerinde gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Yapılan operasyonlardan bir adreste Esenler ilçesine yönelik yapıldı.

Fatih Mahallesi 247. Sokakta bulunan 5 katlı bir binaya giren emniyet ekipleri, adreste doktor olduğu öğrenilen kişiyi gözaltına aldı. Binaya giren polis ekiplerinin şüphelinin bulunduğu dairede arama yaptıktan sonra şahsı polis merkezine götürdü.