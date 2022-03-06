Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında zirve mücadelesi veren Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Eyüp Stadyumu'nda oynanan ve iki İstanbul takımının karşı karşıya geldiği maçta Ümraniyespor güldü. Rakibini tek golle deviren Ümraniye, zirve yolunda hata yapmadı.

Konuk ekibin galibiyet golünü 13'te Onur Ayık kaydetti.

Bu sonuçla zirve mücadelesi veren Ümraniyespor puanını 55'e yükseltirken, play-off hattında yer alan Eyüpspor ise 42 puanda kaldı.