İHA

Yangın Çekmeköy’de Kuzey Marmara yolu Çamlık Mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Diyarbakır’dan İstanbul'a yolcu taşıyan yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, alevlerin büyümesiyle yolcu otobüsü alev topuna döndü. Otobüste bulunan yolcular şoförün durumu fark etmesi üzerine yangından son anda kurtuldu. Yangının erken fark edilmesi olası bir faciayı önledi. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alev alev yanan yolcu otobüsüne müdahale ederken polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Acil servis ekipleri otobüsten kurtulan yolcular için hazır bekletildi. Kuzey Marmara yolunu kaplayan dumanlar trafikte kısa süreli kuyrukların yaşanmasına neden oldu.

Öte yandan yangında ölen yada yaralan olmazken yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Diyarbakır’a nişanlısını görmeye giden bir yolcu, “Arabadaydık bir anda böyle dumanlar yükseldi. Allah’tan şoför sakin bir şekilde park haline çekti. Biz indik araba patlamaya başladı, alev alev yandı. Diyarbakır'dan geliyorum. Diyarbakır'da nişanlımı görmeye gitmiştim. Allah'tan verilmiş sadakamız varmış kimsenin başına gelmesin" dedi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden Çekmeköy'deki yolcu otobüsü yangına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolunda (Çekmeköy) seyir halindeki Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıkmıştır. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleriyle yangına müdahale edilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, yol geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Araçta bulunan 20 yolcu tahliye edilmiş olup, herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tüm yolcularımıza ve yakınlarına geçmiş olsun."