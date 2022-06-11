İstanbul'da yaşandı! Yürek yakan yangın!

İHA

İstanbul Esenyurt'ta bu sabah saat 08.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir mobilya dükkanında alevler yükseldi.

YANGIN TÜM BİNAYI SARDI

İHA'da yer alan habere göre imalat ve satışın yapıldığı dükkan kapalı haldeyken çıkan yangın tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

DÜKKAN SAHİBİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yangın nedeniyle dükkan ve içerisindeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Dükkanın durumunu göre iş yeri sahibi ise göz yaşlarına tutamazken ayakta durmakta da güçlük çekti.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yaşanan anları anlatan bir vatandaş, "Yangın ilerledi dükkan küle döndü. Neden olduğunu bilemiyoruz. Dükkan kapalıydı" dedi.

"YANGIN SIRASINDA DÜKKAN KAPALIYDI"

Yangına şahit olan bir diğer vatandaş ise, " Dükkan kapalıydı itfaiye de erken geldi çabuk yetişti" diye konuştu.