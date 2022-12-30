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Son dakika haberi İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! 40 gözaltı

İstanbul’da, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine yasa dışı bahis oynatan ve aracılık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 40 şüpheli yakalandı.

Giriş: 30.12.2022 - 08:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! 40 gözaltı
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu! 40 gözaltı
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DHA

İstanbul’da yasadışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan veya banka hesaplarını belli bir komisyon karşılığında bahis sitelerine kiralayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı cumhuriyet başsavcılıklarından gelen çok sayıda yasadışı bahis sitelerine yönelik soruşturma evrakı olduğunu görünce konuyla ilgili inceleme başlattı.

Siber ekiplerince yapılan çalışmalar ve cumhuriyet başsavcılıklarınca açılan soruşturmalar kapsamında; farklı sosyal medya platformlarında yasadışı bahis sitelerinin reklamlarını yapan ve bu sitelerin para transferlerine aracılık etmek aracıyla banka hesabı açıp belli komisyon karşılığında hesaplarını kiralayarak organizasyona katkı sağlayan kişilerin olduğu tespit edildi.

Çalışmaların devamında 50 şüpheli belirleyen ekipler, dün bu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 50 şüpheliden 40’ı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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