Son dakika haberi İstanbul'da yangın çıkan binada dehşet!
İstanbul Fatih'te bir binada yangın çıktı. 3 katlı binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürerken içeride bir kişinin kaldığı öne sürüldü. İçeride çalışma yapan ekipler bir kişinin cesedi ile karşılaştı
Fatih'te, 2 katlı binada çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 kişi yaşamını yitirdi.
AA'da yer alan habere göre öğle saatlerinde Molla Hüsrev Mahallesi Kalender Mektebi Sokak’taki 2 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken binada yapılan incelemede Abdullah K'nin (82) hayatını kaybettiği belirlendi.
Fotoğraflar: DHA