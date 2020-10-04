İstanbul'da Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, ilçede bulunan Atatürk Sanayi Sitesi içerisinde yangın çıktı. Bir oto yedek parçacısında çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.