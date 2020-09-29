Son dakika haberi! İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor!

HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklı sağanak ve dolu yağışı etkili oluyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

AA'nın haberine göre, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

ARAÇLAR ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI

Topkapı'da ise alt geçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı. İki otomobil tamamen sulara gömüldü.

Servis minibüsünün içerisinde mahsur kalanlar göze çarparken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu öğrenildi.

Öte yandan Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul Arnavutköy'de başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu.

DHA'nın haberine göre, Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı.

Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

ÜMRANİYE'DE DOLU, METRO DURAĞINA DOLDU

Ümraniye'de de, Çarşı Metro Durağı'nın girişindeki yürüyen merdivenler dolu yağışı altında kaldı. Merdivenlerden yuvarlanan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle Metro durağının girişi beyaza büründü.

Kadıköy'de etkili olan dolu yağışı da böyle görüntülendi