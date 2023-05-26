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İstanbul'da pidecide yangın faciası: 3 ölü!

İstanbul Fatih'te, 5 katlı binanın giriş katındaki pidecide yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuduğu öğrenilen 6 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiği öğrenildi

Giriş: 26.05.2023 - 11:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul'da pidecide yangın faciası: 3 ölü!
İstanbul'da pidecide yangın faciası: 3 ölü!
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DHA

İstanbul'da dün, Fatih'teki Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pidecide saat 02.30 sıralarında çıktı.

PİDECİDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın giriş katındaki pideciden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İÇERİDE 6 KİŞİ UYUYORDU

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuyan 6 çalışanı da kurtardı.

HASTANEYE KALDIRILAN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

CENAZELER MARDİN'E GÖNDERİLDİ

Akraba olan 3 gencin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin'e gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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