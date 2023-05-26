İstanbul'da pidecide yangın faciası: 3 ölü!

İstanbul'da dün, Fatih'teki Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pidecide saat 02.30 sıralarında çıktı.
PİDECİDEN DUMANLAR YÜKSELDİ
DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın giriş katındaki pideciden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
İÇERİDE 6 KİŞİ UYUYORDU
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuyan 6 çalışanı da kurtardı.
HASTANEYE KALDIRILAN 3 KİŞİ ÖLDÜ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa'nın hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.
CENAZELER MARDİN'E GÖNDERİLDİ
Akraba olan 3 gencin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin'e gönderildi.