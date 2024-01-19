İstanbul'da Osmanbey metrosu 3 saat kapatılacak!
İstanbul'da Osmanbey metro istasyonunun bugün 14.30 ila 17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı bildirildi
Giriş: 19.01.2024 - 11:54 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:09
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda bugün, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Osmanbey istasyonunun 14.30-17.30 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı, araçların bu istasyonda durmayarak seferlerine devam edeceği duyuruldu.