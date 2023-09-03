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Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Havadan da müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, yangını cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaşın kamerasına, yangının çıktığı bölgeden kaçan iki kişi de yansıdı.

DHA'nın haberine göre görüntülerde hızla olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişinin ormanı yaktıktan sonra kaçtıkları iddia edildi.

Sultangazi Kent Ormanı'nda 15.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

REKLAM Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un birçok noktasından görülen yangına havadan da müdahale edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Fotoğraflar: DHA