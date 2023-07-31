Son dakika haberi İstanbul'da orman yangını!
Kağıthane TEM Otoyolu Arıcılar mevkiinde yol kenarındaki ağaçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Giriş: 31.07.2023 - 13:24
Kağıthane'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Hamidiye Mahallesi'nde TEM Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin helikopter desteğiyle yangına müdahalesi sürüyor.