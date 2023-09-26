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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi| Metro İstanbul duyurdu: İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

        İstanbul'da metro seferleri normale döndü

        İstanbul'da sabaha saatlerinde metro seferlerinde teknik bir arıza yaşandığı kaydedildi. Açıklamada M2 Yenikapı-Hacıosman metro güzergahında yaşanan arıza nedeniyle seferlerin Taksim-Hacıosman arasında yapıldığı belirtildi. Yapılan son açıklamada da seferlerin normale döndüğü belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:19 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:38
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        İstanbul'da metro seferleri normale döndü
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        Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza nedeniyle sabah saatlerinde seferler Taksim-Hacıosman arasında icra edildi.

        Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Elektrik arızasından kaynaklandığı öğrenilen arızayı gidermek için ekipler çalışma yürüttü. Yapılan son açıklamada da, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.

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        SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

        İBB'ye bağlı Metro İstanbul'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre, metro hatları iki noktadan enerji alırken, iki noktanın da devre dışı kalması durumunda, jeneratörler devreye giriyor. Trenleri en yakın istasyona ulaştırmak amaçlanırken yolcuların tahliyesi sağlanıyor.

        Yine sitede yer alan bilgide, "Enerji beslemelerinin kesilmesi ve jeneratörlerin arızalanıp devreye girememesi durumunda; aydınlatma ve elektronik kontrol sistemleri, 3 saat süreyle kesintisiz güç kaynaklarınca beslenebilmektedir" deniliyor.

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