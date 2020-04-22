İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan bayramı sonuna kadar mesai saatiyle ilgili yeni düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre Yerlikaya yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında "27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul'da mesai saatleri; 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır" dedi.

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