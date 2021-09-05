İstanbul'da korkutan fabrika yangını!

İstanbul'un Silivri ilçesi Çanta Mahallesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.