İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı!

Son dakika... Beylikdüzü Metrobüs Durağı yakınında iki metrobüs çarpıştı. 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, kaza anı yolda ilerleyen bir araçtaki kişiler cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde kaza anı yer alıyor.