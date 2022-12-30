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Son dakika haberi İstanbul'da İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı

İstanbul Maltepe’de E5’te minibüs ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi

Giriş: 30.12.2022 - 20:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi İstanbul'da İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı
İHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde yolcu minibüsünün önünde seyreden İETT otobüsüne arkadan çarpması sonucu 7 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Kartal’da D-100 karayolunda üzerinde bulunan Esenkent Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durağa yolcu indirmek için yaklaşan 34 HO 3187 plakalı 130 Ş hattındaki S.Ö. idaresindeki İETT otobüsü önünde vatandaşa ait otomobilin aniden durması sonucunda fren yaptı. Arkasında seyir hakindeki 34 M 5890 plakalı minibüs şoförü A.Y., hızını alamayarak İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste ve otobüste bulunan yolcular savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan 7 yolcuya müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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