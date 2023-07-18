Son dakika haberi İstanbul'da hastanede yangın! Hastalar tahliye edildi
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katında yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü
Yangın, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katındaki elektrik panosunda çıktı.
DHA'da yer alan habere göre yangını gören hastane çalışanları, bir yandan yangın tüpleriyle müdahalede bulunurken, bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.