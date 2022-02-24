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Son dakika haberi İstanbul'da göçmen operasyonu! 321 kişi yakalandı

İstanbul’un 4 ilçesinde yasa dışı göçmenlere ve göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yapılan operasyonlarda 6'sı kaçakçı toplam 321 şüpheli yakalandı. Kaçak göçmenlerin büyük çoğunluğunun Afganistan, Pakistan, Suriye ve Filistin uyruklu olduğu öğrenildi.

24.02.2022 - 09:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da göçmen operasyonu! 321 kişi yakalandı
İstanbul'da göçmen operasyonu! 321 kişi yakalandı
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DHA

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen toplam 315 göçmen yakalandı. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı ile ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, Bayrampaşa, Bağcılar, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Arnavutköy'de çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, 6 ayrı operasyonda, yasadışı yollarla Türkiye'ye gelen ve minibüs, kapalı kasa kamyonet gibi araçlarla yurt dışına çıkmak üzere hazırlık yaptığı belirlenen 131'i Pakistan, 138'i Afganistan, 18'i Suriye, 17'si Filistin, 10'u Bangladeş ve 1'i İran uyruklu olmak üzere toplam 315 kişi yakalandı.

Operasyonlarda 4'ü minibüs ve bir kamyonette yapılan aramalarda, 8 adet cep telefonu, 6 can yeleği, 5 yağmurluk, 3 uyku tulumu, 2 deniz simidi, 7 oto iç lastiği ele geçirildi. Yakalanan 315 kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca, göçmenlerin kaçakçılığıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sine adli kontrol uygulanırken 3 kişi ise tutuklandı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KILIÇ VE SİLAH PAYLAŞAN AFGANLAR YAKALANDI

Öte yandan, çalışmaların devamında bir sosyal paylaşım sitesinde ellerinde silah ve kılıçlar paylaşımlar yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu kişilere yönelik Arnavutköy'de bir adreste yapılan aramada Afganistan uyruklu 4 kişi ile evini kiraya veren 2 kişi yakalandı. Yapılan araştırmalarda yakalanan Afganistan uyruklu kişilerin ikamet izni bulunmadığı ve kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edildi. Konu ile ilgili 4 şüpheli hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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