İstanbul'da feci kaza: Ayağı koptu

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, seyir halindeki iki motosiklet caddeye dönüş yapan bir taksi ile çarpıştı. Kaza sonucu iki motosiklette bulunan 3 kişiden birisi hayatını kaybederken, kardeş oldukları öğrenilen diğer iki kişiden birisinin de bacağı bilek kısmından koptu. Kaza sonrası yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Feci kaza, Bayrampaşa ilçesi Altıntepsi Mahallesi'nde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakaları alınamayan iki motosiklet Akpınar Caddesinden Otogar istikametine doğru giderken henüz bilinmeyen bir nedenle Barış Sokak'tan Akpınar Caddesi'ne dönüş yapan 34 THF 62 plakalı taksi ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet üzerinde bulunan 3 kişi yola savrularak ağır yaralanırken, bir kişinin bacağı bilek kısmından koptu. Taksi sürücüsü de kaza da hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki motosiklette bulunan Serhat Elagöz (19),Özgür Aysal (21) ve Şehmus Aysal'a (19) ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Kaza sırasında bacağı bilek kısmından kopan Özgür Aysal, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, kardeşi Şehmus Aysal ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. Kaza sonrası Bayrampaşa'da özel bir hastaneye kaldırılan Serhat Elagöz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası taksi sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kazaya karışan taksi ve iki motosiklet olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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