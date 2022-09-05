İstanbul'da fabrika bahçesinde yangın!

DHA'nın haberine göre, dumanları gören çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, 14.30 sıralarında plastik atık geri dönüşümü yapılan bir fabrikanın bahçesinde bulunan plastik ve tahta kasalarda çıktı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.