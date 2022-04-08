İstanbul'da ByLock operasyonu! 20 gözaltı

İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 21 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

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