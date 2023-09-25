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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Esenler'de asansör faciası! Yaralılar var - Son dakika haberler

        Son dakika haberi İstanbul'da asansör faciası! Yaralılar var

        İstanbul Esenler'de bir iş yeri asansörü düştü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Faciada yaralanan 7 işçi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 12:55 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:15
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        İstanbul'da asansör faciası! Yaralılar var
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        Esenler'de, iş merkezindeki asansörün zemine düşmesi sonucu yaralanan 7 işçi tedavi altına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Birlik Mahallesi 796 Sokak'ta araç servis hizmeti veren 6 katlı iş merkezinde çalışan işçilerin eksi 2. kattan bindiği asansör 2. kata geldiğinde henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 işçi itfaiye tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürüldü.

        Bu arada, kaza sırasında asansörün hızını yavaşlatan sistemin devreye girdiği öğrenildi.

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