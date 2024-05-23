İstanbul'da anne ile oğlu evde ölü bulundu!
İstanbul'da, Ümraniye'de bir eve giden postacının, evden kötü koku gelmesi üzerine yaptığı ihbarın ardından içeri giren ekipler anne ile oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
İstanbul'da tüyler ürperten olay, sabah saatlerinde Ümraniye ilçesinde yaşandı.
POSTACI KÖTÜ KOKUYU İHBAR ETTİ
AA'da alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi’ndeki ikamete gelen postacı, içeriden gelen kötü kokular nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
EKİPLER ANNE İLE OĞLUNUN CESEDİNİ BULDU
Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 80 yaşındaki Hatice Turan ile 50 yaşındaki oğlu Kamil Turan'ın cesedini buldu.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polisin soruşturması sürüyor.