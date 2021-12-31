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Son dakika haberi İstanbul'da 500 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

31.12.2021 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yılbaşında dev uyuşturucu operasyonu! 500 kilodan fazla
İstanbul'da 500 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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AA

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer'deki 5 adrese operasyon düzenledi.

Sarıyer'de "Uyuşturucu Çoğaltım Merkezi" olarak kullanıldığı belirtilen villa ile diğer adreslerde yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 553 kilo 800 gram metamfetamin, 137 kilogram aseton, 1 hassas terazi, 1 para sayma makinesi, uyuşturucu çoğaltımında kullanılan aparatların yanı sıra suçtan elde edildiği değerlendirilen 352 bin 120 lira, 13 bin 600 dolar, 3 bin 500 avro ele geçirildi.

Söz konusu operasyonla ele geçirilen metamfetaminin, Türkiye genelinde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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