20 katlı binada çıkan yangın kontrol altında

İHA

Esenyurt’ta bir sitede bulunan 20 katlı binanın 18’nci katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında can kaybı ve yaralanan olmadı. İHA'nın haberine göre, Esenyurt’ta bir sitede bulunan 20 katlı binanın 18’inci katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, yapılan müdahalenin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında çıktı. Evde kimse bulunmazken dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireye merdiven ile ulaştı. Camdan içeriye giren itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle panik yaşayan site sakinleri ise kendisini dışarıya attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemeden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.