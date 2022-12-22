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Savcılıktan İBB'ye terör soruşturması açıklaması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin, işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmiştir.

Giriş: 22.12.2022 - 09:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB'ye terör soruşturması açıklaması! - En son haberler
DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlarla ilgili incelemesini tamamlayarak raporu teslim ettiğini açıkladı.

"TEVDİ RAPORU TESLİM EDİLDİ"

DHA'da yer alan habere göre Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından İBB ile bağlı kuruluş ve iştiraklerinde işe alınan personelin işe girişine yönelik hazırlanan tevdi raporu Cumhuriyet Başsavcılığımızın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edilmiştir" denildi.

KAFTANCIOĞLU'NDAN DESTEK ZİYARETİ

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, il disiplin kurulu, il yöneticileri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, hakkında verilen karardan dolayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dayanışma ziyaretinde bulundu.

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