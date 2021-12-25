Serbest dalış branşında Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda birçok kez temsil etmiş milli sporcu Birgül Erken, İstanbul Boğazı’nda serbest dalış rekor denemesi gerçekleştirdi.
Daha önce İstanbul Boğazı’nda 40 metre dalış rekoru bulunan Birgül Erken, bu kez 50 metre tüpsüz dalış yaparak kendi rekorunu egale etmiş oldu. Vacrol markası sponsorluğunda gerçekleşen organizasyonda milli sporcu Birgül Erken hazırlanan zaman kapsülünü de boğazın derinliklerine bıraktı. Kapsül içinde ise binlerce kişinin gelecek adına isteklerini yazdığı mesajları bulunuyor.
Rekor denemesi öncesi heyecanlı olduğunu ifade eden Birgül Erken, ‘’Heyecanlıyız su biraz soğuk gibi duruyor. Kapsül içinde iyi dilekler, mesajlar var. Bunları bir asır sonraya göndereceğim tek nefesle dalarak. 50 metreye dalarak bırakacağız, saklayacağız. Önce niyet sonra akıbet derler, güzel şeyler olacak. Bu denizin karanlık sularına indiğinde bunlar orada yeşerecek, tohum gibi ekeceğiz iyi dileklerimizi. Doğadaki şifanın peşindeyiz çünkü hepimiz doğanın bir parçasıyız. Nefesim çok önemli nefesin gücüne inanıyorum. Güzel şeylere iyi dileklerle’’ dedi.
"İstanbul Boğazı’nda bir ilki gerçekleştiriyoruz"
Dalış öncesi hazırlıklarını tamamladığını aktaran Erken, ‘’Akıntı büyük bir problem aslında ama biz burada keşif dalışlarını yaptık. İşinde uzman kişiler var, kesinlikle ön hazırlıksız dalmıyoruz. Benim en derin performansım 81 metre, yaklaşık 4 dakika sürdü ama şu anda o kadar uzun tutmayacağız zorlu bir su. Bu da bir mücadele kendime karşı rekor kıracağım. İstanbul Boğazı’nda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Belki de boğazdaki ilk derin dalış olacak. Herkesin kalbinde bir aslan yatıyor yeni rekorlar var. Bir buzaltı Guinness Dünya Rekoru hedefimiz var, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapacağız. Bunun dışında da 100 metre hedefim. İlk 100 metreye dalan kadın serbest dalışçı olmayı hedefliyorum. Bu yıl benim yılım olacak’’ diye konuştu.
"Binlerce kişinin mesajlarının bulunduğu Vacrol kapsülünü Boğaz’ın sularına indirdik"
Dalış sonrasında duygularını ifade eden Erken, ‘’Dalışımızı gerçekleştirdik, gerçekten çok akıntılı bir gün. Lodos bizi vurdu ama biz ön dalışlarımızı da yapmıştık. Su çok soğuk değil, galiba soğuk suya alışacağım. Boğazda bir ilk gerçekleştirdik, çok heyecanlıyız. Ekibime çok teşekkür ediyorum, gece gündüz çalıştılar ve beni yalnız bırakmadılar. İçinde binlerce kişinin mesajlarının bulunduğu Vacrol kapsülü Boğaz’ın sularına indirdik’’ şeklinde konuştu.
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