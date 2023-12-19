Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail mülteci kamplarını hedef aldı

        İsrail mülteci kamplarını hedef aldı

        İsrail Gazze'de Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombaladı. Saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.12.2023 - 11:26 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail mülteci kamplarını hedef aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Gazze'de Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombaladı.

        Saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.

        SON SALDIRILARDA EN AZ 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'ndeki sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun Cibaliye bölgesine geçtiğimiz gün düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin öldürüldüğünü, 20den fazla kişinin yaralandığını belirtmişti.

        Sağlık yetkilileri en az 100 kişinin de enkaz altında olduğunu kaydetmişti. Saldırılarda ölenler toplu mezarlara gömülmüştü.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        İzlanda'da yanardağ patladı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Suçta kullanılan kiralık-emanet araçlara sıkı takip! NARVAS’a ihbar yağıyor
        Suçta kullanılan kiralık-emanet araçlara sıkı takip! NARVAS’a ihbar yağıyor
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Habertürk Anasayfa