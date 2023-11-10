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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail kuşatması ve bombardımanına maruz kalan Gazze'deki hastanelere yönelik saldırıların ve buradaki hastalara yönelik "katliamların" durdurulması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hastanelere, hastalara, sağlık personeline ve yerinden edilmiş kişilere yönelik katliamlara son verilmesi çağrısında bulunan Keyle, Gazze'de yaşanan felaketin daha önce Filistin tarihinde ve uluslararası tarihte görülmediğini vurguladı.

Filistinli Bakan açıklamasına şöyle devam etti:

"İsrail uluslararası normlara, hukuka, ahlaka bakmaksızın hastaneleri kuşatıyor, bombalıyor, içindekileri tüm dünyanın gözü önünde öldürüyor. Bu tam anlamıyla katliamdır."

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Yakıt ve tıbbi sarf malzemelerinin tükenmesi sonucu yaralıların da ölmeye başladığını aktaran Bakan Keyle, Gazze'deki 35 hastaneden 20'sinin artık hizmet veremeyecek durumda olduğunu kaydetti.

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN 'KATLİAMLARIN' DURDURULMASI ÇAĞRISI

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail kuşatması ve bombardımanına maruz kalan Gazze'deki hastanelere yönelik saldırıların ve buradaki hastalara yönelik "katliamların" durdurulması için acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hastanelere, hastalara, sağlık personeline ve yerinden edilmiş kişilere yönelik katliamlara son verilmesi çağrısında bulunan Keyle, Gazze'de yaşanan felaketin daha önce Filistin tarihinde ve uluslararası tarihte görülmediğini vurguladı.

Filistinli Bakan açıklamasına şöyle devam etti:

"İsrail uluslararası normlara, hukuka, ahlaka bakmaksızın hastaneleri kuşatıyor, bombalıyor, içindekileri tüm dünyanın gözü önünde öldürüyor. Bu tam anlamıyla katliamdır."

Yakıt ve tıbbi sarf malzemelerinin tükenmesi sonucu yaralıların da ölmeye başladığını aktaran Bakan Keyle, Gazze'deki 35 hastaneden 20'sinin artık hizmet veremeyecek durumda olduğunu kaydetti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.