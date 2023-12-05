İsrail'in saldırısında 45 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridine yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar devam ediyor. Deir Al Balah kentine düzenlenen saldırıları sonucu bölgedeki çok sayıda bina yıkıldı ve ağır hasar gördü. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri, çıkan yangını söndürüp arama kurtarma çalışması yaptı. Saldırılarda 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberin görseli The Associated Press tarafından servis edilmiştir