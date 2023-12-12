"İsrail güçleri Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi"

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "İsrail güçleri, birkaç gündür kuşatıp bombaladığı Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi" açıklamasında bulundu.

BİRKAÇ GÜNDÜR KUŞATILMIŞTI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini kuşattığı ve hedef aldığı duyuruldu.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Beyt Lahiya’daki Kemal Advan Hastanesini kuşattığı, hedef aldığı ve hastanede bulunanların hayatını tehlikeye attığı" belirtildi.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hastaneyi tanklarla kuşattığını ve hastaneye çıkan tüm yolları hedef aldığını belirtti.

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Kahlut, hastane yakınlarına konuşlanan İsrail güçlerinin hastaneye giriş çıkış yapmaya teşebbüs eden herkesi hedef aldığını aktardı.

İsrail ordusunun hastanedeki doğum ve kadın hastalıkları bölümünü hedef aldığını belirten Kahlut, bu saldırıda iki kadının çocuğuyla birlikte öldürüldüğünü, yaralanan bir kadının da ayağının kesildiğini söyledi.

Kahlut, İsrail’in hastanenin su tanklarını vurduğuna dikkati çekerek, hastanede suyun tamamen kesildiğini, hem içme hem de temizlik için su bulunmadığını ifade etti.

Hastanenin yoğun bakım bölümünde 65 yaralı ile 12 çocuğun bulunduğunu aktaran Kahlut, 6 prematüre bebeğin de oksijen ihtiyacının bulunduğunu vurguladı.

Advan Hastanesi Müdürü Kahlut, yakıt ve oksijenin tükenmek üzere olduğunu, başta prematüre bebekler olmak üzere ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalan hasta ve yaralıların hayatlarından duyduğu endişeyi ifade etti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINA 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

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İsrail, 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 18 bin 205 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 104’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 433 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarda ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze’de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.