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        Haberler Dünya Son dakika: İsrail Enformasyon Bakanı istifa etti! - Haberler

        Son dakika haberi İsrail Enformasyon Bakanı istifa etti

        İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel İsrail-Hamas çatışmalarının 6. gününde istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 23:45 Güncelleme: 12.10.2023 - 23:51
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        İsrail Enformasyon Bakanı istifa etti
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        Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.

        Sıcak gelişmelerin peş peşe yaşandığı bölgeden dikkat çeken bir haber geldi. İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa ettiğini duyurdu.

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