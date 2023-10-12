Son dakika haberi İsrail Enformasyon Bakanı istifa etti
İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel İsrail-Hamas çatışmalarının 6. gününde istifa etti.
Giriş: 12.10.2023 - 23:45 Güncelleme: 12.10.2023 - 23:51
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.
Sıcak gelişmelerin peş peşe yaşandığı bölgeden dikkat çeken bir haber geldi. İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa ettiğini duyurdu.