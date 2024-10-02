Son dakika haberi İsrail'e roket saldırısı
İsrail medyası: İsrail ordusu, Lübnan'dan 100'ü aşkın roket atıldığını bildirdi
Giriş: 02.10.2024 - 20:49 Güncelleme: 02.10.2024 - 22:38
İsrail ordusu, Lübnan’dan İsrail’e bugün 240’tan fazla roket fırlatıldığını bildirdi.
İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada roketlerin 100’ünün bu akşam gönderildiği ifade edildi.
Batı Celile’ye fırlatılan toplamda yaklaşık 100 roketin açık alana düştüğü iddia edildi.
Yetkililer, Batı Celile’de bir kişinin hafif yaralandığını açıkladı.
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