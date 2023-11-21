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İsrail Ordusu Sözcüsü: Rehinelerin serbest bırakılması konusunda ilerleme kaydedildi ancak detaylar henüz sonuçlanmadı.

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HAMAS: DETAYLARI KATAR AÇIKLAYACAK

İsrail Başbakanı Netanyahu "Rehinelerin bırakılmasıyla ilgili aşama kaydedildi" ifadelerini kullanırken Hamas'ın rehineler konusunda detayların Katar tarafından açıklanacağı belirtildi. ABD Başkanı Biden ise 'Rehine anlaşmasının yakın olduğuna inanıyorum' diye konuşmuştu.

İSMAİL HANİYE: GEÇİCİ ATEŞKESE YAKINIZ

Öte yandan Hamas lideri İsmail Haniye: "Ateşkes yanıtımızı Katar'lı arabuculara ilettik" ifadelerini kullanmıştı.

NETANYAHU: GÜZEL HABERLER ALMAYI UMUT EDİYORUZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşmesi beklenen esir takası anlaşmasında ilerlemeler olduğunu, yakında güzel haberler almayı umut ettiklerini belirtti.

İsrail askerlerini ziyaret eden Netanyahu, burada yaptığı konuşmada, esir takası başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelerde ilerleme olduğunu söyleyen Netanyahu, "Yakında güzel haberler almayı umut ediyoruz." dedi.

Öte yandan Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını görüşmek üzere bu akşam önce Savaş Kabinesi'ni daha sonra da Güvenlik Kabinesini toplayacağı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari bugün yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasında bugüne kadarki "en yakın noktaya ulaşıldığını", "kritik ve son aşamaya" gelindiğini belirtmişti.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

BIDEN: GAZZE'DE ESİR TAKASINA ÇOK YAKINIZ

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de esir takası anlaşmasına artık çok yakın olduklarını söyledi.

Biden, ABD'ye yasa dışı fentanil akışına karşı ilerleme konusunda Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda konuştu.

Gazze'deki esirlere de değinen Biden, haftalardır bu konuda yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Biden, bu kapsamda kısa süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüğünü aktardı.

Ekibinin bölgede "mekik dokuduğunu" ifade eden Biden, esir anlaşmasına ilişkin "Artık çok yakınız. Esirlerden bazılarını çok yakında eve getirebiliriz." diye konuştu.

Biden, daha fazla detaya girmek istemediğini belirterek, henüz sürecin tamamlanmadığına işaret etti.

Fentanil ve opioid adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerine karşı mücadelede de yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Biden, madde bağımlılığının tedavisi için tarihi adımlar attıklarını kaydetti.

Biden, söz konusu uyuşturucu maddelerin köklerinin ABD'nin dışında olduğuna dikkati çekerek, "Bu küresel bir eylem gerektiren küresel bir sorundur." dedi.

Çin ve Meksika ile beraber bu uyuşturucu akışıyla mücadele çabalarında önemli ilerlemeler kaydettiklerini dile getiren Biden, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonominin Liderleri Toplantısı kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında narkotik suçlarla mücadele işbirliğinin yeniden başlatılması yönünde kritik bir adım attıklarını söyledi.

"SUNDUĞUMUZ ÖNERİ GENİŞ ÇAPLI ATEŞKESE YOL AÇABİLİR"

Hamas yaptığı yeni açıklamada "Sunduğumuz öneri, geniş çaplı bir ateşkese varılması için yol açabilir" ifadelerini kullandı

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Hamas, İsrail ile yapılması öngörülen esir takası anlaşmasına ilişkin masadaki önerinin, "geniş çaplı bir ateşkese varılması için yol açabileceğini" duyurdu.

Hamas’ın Lübnan’daki yetkilisi Halil el-Hayye, Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve İsrail ile Hamas arasında yapılması öngörülen esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL BU ANLAŞMAYI İSTEMESEYDİ 100 TANE ENGEL ÇIKARIRDI"

Muhtemel esir takası ve çatışmalara geçici insani ara verilmesi anlaşmasını yorumlayan Hayye, nihai önerilerini dün Katar’a ilettiklerini hatırlatarak, “Top şimdi işgalci İsrail’de. Onların cevabını bekliyoruz.” diye konuştu.

Hamas yetkilisi, “İşgalci İsrail eğer bu anlaşmayı istemese, buna karşı şimdiye kadar 100 tane engel çıkarırdı.” ifadelerini kullandı.

Çatışmalara ara verilmesi konusunda ayrıntılara girmeyen Hayye, “geniş çaplı bir ateşkese” varılmasının da muhtemel olduğuna işaret etti.

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Hayye, şunları söyledi:

“Bu konuda belirleyici bir aşamadayız. Bu geçici ateşkesin amacı saldırıların bazı günler için durması, insani yardımların Gazze’ye girmesi, çocuk ve kadınları kapsayan esir takasıdır. Sunulan öneri, eğer işgalci İsrail isterse geniş çaplı bir ateşkese varılması için yol açabilir."

"SAVAŞ SUÇLARI VE KORKUNÇ KATLİAMLAR"

İsrail ordusunun, Gazze’de “savaş suçları ve korkunç katliamlar” işlemek dışında sahada herhangi bir askeri başarı elde edemediğini kaydeden Hayye, şöyle devam etti:

“İşgalci İsrail’in Şifa Hastanesi'nde tüneller olduğunu duyurması kimsenin inanmadığı bir saçmalıktı. Bu noktada, hiçbir hastane veya sağlık tesisinin, hareketimizin yönetimi veya direniş amacıyla hiçbir zaman kullanılmadığını tekrar vurguluyoruz.”

Hayye, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ni “askeri kışlaya dönüştürdüğünü” vurgulayarak “Bu neo-Naziler, durmaksızın sistematik katliam politikası uyguluyorlar, tüm sağlık ve kamu merkezlerini hedef alıyorlar.” dedi.

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“İşgalci İsrail, Gazze halkını zorla güneye sonra da Mısır’a doğru Gazze Şeridi dışına göç ettirmeye çalışıyor.” diyen Hayye, “Gazze'deki halkımız topraklarına tutunmaktadır, oradan ayrılmayacaktır, göç veya ayrılma yoktur. Barbarca saldırılara ve soykırıma rağmen Gazze şehri ve Gazze’nin kuzeyindeki halkımızdan yüz binlercesinin hala orada kalması, topraklarında kalmaktaki kararlılıklarını vurgulamaktadır.” ifadelerini kullandı.

KATAR'DAN 'ANLAŞMA YAKIN' MESAJI

Katar da "rehineler müzakeresinde karşılaştığımız zorluk lojistik" açıklamasını yapmıştı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir