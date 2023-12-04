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        Haberler Dünya İsrail'den 2 okula hava saldırısı: En az 50 ölü! - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi İsrail'den 2 okula hava saldırısı: En az 50 ölü!

        İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Daraj bölgesinde yerinden edilmiş kişileri barındıran iki okula hava saldırısı düzenledi, en az 50 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 19:14 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:33
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        İsrail'den 2 okula hava saldırısı: En az 50 ölü!
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        İsrail savaş uçakları ile topçuları tarafından Gazze'deki iki okula düzenlenen saldırılar sonucu en az 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtildi.

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail hava saldırıları ve topçu atışları, Gazze'nin Derec semtinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Şehit Esad Saftavi Okulu ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Salahaddin Okulu'nu hedef aldı.

        İki okula düzenlenen saldırılarda ölen 50 Filistinliden birçoğunun cenazesi ile yaralı yüzlerce sivil bölgeye yakın olan Zeytun Mahallesi'ndeki Baptist Hastanesine getirildi.

        Haberde, sivil savunma ekiplerinin, bölgeye yoğun topçu atışlarının devam etmesi sebebiyle okullara ulaşmakta büyük zorluk yaşadığı ifade edildi.

        Söz konusu iki okulun sığınma merkezlerinin bakım ve giderlerinin Cezayir el-Bereket Cemiyeti tarafından karşılandığı kaydedildi.

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        #gazze
        #haberler
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