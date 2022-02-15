İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Türkiye'ye geliyor

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Türkiye ile İsrail ilişkilerinde yeni döneme girilmesi ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal da ayrıca yarın Kudüs'e ziyaret gerçekleştirecek.